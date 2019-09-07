كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حركة "طالبان" تختطف 6 صحفيين أفغان في إقليم بكتيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مسؤولون بالحكومة الأفغانية وحركة "طالبان"، اليوم السبت، إن الحركة خطفت ستة صحفيين أفغان يعملون لحساب منظمات إعلامية خاصة وحكومية في إقليم بكتيا بشرق البلاد.

وذكرت وكالة "روينرز" أن الصحفيين يعملون لصالح مؤسسات إذاعية وتلفزيونية إخبارية تبث أنباءها بلغتي البشتو والداري، وكانوا مسافرين معا من إقليم بكتيكا المجاور إلى إقليم بكتيا لحضور ورشة عمل إعلامية أمس الجمعة.

وقال عبد الله حسرت، المتحدث باسم حاكم إقليم بكتيا، "نحاول التفاوض مع طالبان على إطلاق سراحهم".

وأكد متحدث باسم "طالبان" اختطاف الحركة لستة صحفيين، لكنه قال إنها ستطلق سراحهم قريبا. وقال المتحدث، ذبيح الله مجاهد، "أجل، اختطفهم مجاهدونا بالخطأ".

وأضاف "خدمات الهواتف المحمولة لا تعمل حاليا لكن سنطلق سراحهم بمجرد أن نتواصل مع القائد المحلي".

وشهدت أفغانستان مقتل أكبر عدد من الصحفيين في العالم في عام 2018، إذ قتل بها 13 صحفيا حسبما أفادت لجنة حماية الصحفيين.

وقال الاتحاد الدولي للصحفيين إن 16 صحفيا قتلوا العام الماضي.

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وأصدرت حركة "طالبان" تهديدا لوسائل الإعلام الأفغانية في يونيو، قائلة إنها ستستهدف الصحفيين ما لم تتوقف وسائل الإعلام الإخبارية عن بث ما تصفه بالدعاية الحكومية ضد المقاتلين.

ومنحت اللجنة العسكرية بالحركة حينها المؤسسات الإعلامية مهلة أسبوعا واحدا للكف عن بث "الدعاية المناهضة لطالبان"، وهو تحذير أدانته الحكومة الأفغانية ودبلوماسيون غربيون.