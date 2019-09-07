كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مقتدى الصدر" يحذر العراق على وشك التحول إلى "دولة خارجة عن القانون" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذر زعيم التيار الصدري "مقتدى الصدر" رئيس الوزراء عادل عبد المهدي من أن العراق على وشك أن يصبح "دولة خارجة عن القانون".

وكانت تصريحاته في إشارة إلى إعلان قوات الحشد الشعبي أنها تنشئ مديرية للقوات الجوية.

في سلسلة من التغريدات، قال الصدر أن هذه الخطوة كانت بداية نهاية الحكومة وتحويل العراق إلى دولة خارجة عن القانون، مضيفًا أنه كان ينأى بنفسه عن هذه التطورات.

وحث محمد رضا، رئيس اللجنة البرلمانية للأمن والدفاع وعضو كتلة سعدون البرلمانية، عبد المهدي على الحفاظ على سلطة الدولة وجيشها.

وحذر من أن إنشاء PMF لسلاح الجو يقوض ويضعف الدولة، "وهذا هو السبب في أننا يجب أن نضع حدًا لفوضى الأسلحة."

وفي الوقت نفسه، نفى مصدر PMF التقارير التي تفيد بأن القوات المدعومة من إيران كانت تشكل سلاح الجو.

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وكان نائب رئيس PMF "أبو مهدي المهندس" قد أعلن يوم الخميس عن تشكيل مديرية سلاح الجو، بعد أسابيع من تصعيد الضربات الجوية ضد مواقع PMF في بغداد والمحافظات الأخرى التي ألقى مسؤولوها باللوم على إسرائيل.

وقال خطاب رسمي أن صلاح مهدي حنتوش تم تعيينه قائما بأعمال مدير المديرية.

وقال النائب سعدون "برهان المعموري"أن تويت الصدر لا تعني أنه استقال من الحكومة أو سحب الثقة منها.

وعلى العكس من ذلك، فإن تصريحاته تحبذ الحكومة لأنها تمنحها سلطة التصرف لحماية البلاد ومؤسسات الدولة.

وشدد على أن رئيس الوزراء يجب أن يكون السلطة الوحيدة التي تتحكم في القرارات المشؤومة ويجب عليه مواجهة الحركات التي تقوض سلطته.

