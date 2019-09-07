كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد الأفريقي يستعيد عضوية السودان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استعاد الاتحاد الإفريقي عضوية السودان، والتي تم تعليقها في وقت سابق من هذا العام منذ احتجاجات11 أبريل للإطاحة بالرئيس الخلوع عمر البشير.

وكانت هذه الخطوة في انتظار تنصيب حكومة مدنية بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير.

وتم تعليق السودان بعد التفريق العنيف في يونيو لأحد مواقع الاحتجاج الرئيسية في العاصمة السودانية الخرطوم، حيث قال مسعفون من المعارضة إن العشرات من الأشخاص قتلوا ووسط مواجهة بين رجال الجيش الحاكم والمعارضة المدنية.

ووقعت الأحزاب العسكرية والمدنية وجماعات الاحتجاج على اتفاق لتقاسم السلطة لمدة ثلاث سنوات في أغسطس، وعين السودان عبد الله حمدوك رئيسًا للوزراء. وفي يوم الخميس، شكل حمدوك أول حكومة في البلاد منذ أبريل، عندما تم إقالة البشير.

وقام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي بتغريد قراره قائلًا: "إنه ملتزم "بدعم جهود إعادة الإعمار والتعبئة الدولية".

وقالت "إبا كالوندو" المتحدثة باسم مفوضية الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، وإثيوبيا لوكالة أسوشيتيد برس: "تم رفع العقوبات".

وأشادت وزارة الخارجية السودانية بالقرار في بيان صدر يوم الجمعة قائلة: "نحن ننتهز هذه المناسبة العظيمة لتأكيد التزامنا بأهداف وغايات الاتحاد الأفريقي".

وقال موسى فكي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي بشأن إعلان حكومة جديدة، بما في ذلك أول حكومة في البلاد: "أن وجود امرأة تمثل وزاة الخارجية برئاسة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، تمثل بداية حقبة جديدة وإشادة مناسبة بتصميم الشعب السوداني على السودان الجديد".

