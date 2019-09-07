كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد الأفريقي يستعيد عضوية السودان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وكانت هذه الخطوة في انتظار تنصيب حكومة مدنية بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير.
وتم تعليق السودان بعد التفريق العنيف في يونيو لأحد مواقع الاحتجاج الرئيسية في العاصمة السودانية الخرطوم، حيث قال مسعفون من المعارضة إن العشرات من الأشخاص قتلوا ووسط مواجهة بين رجال الجيش الحاكم والمعارضة المدنية.
ووقعت الأحزاب العسكرية والمدنية وجماعات الاحتجاج على اتفاق لتقاسم السلطة لمدة ثلاث سنوات في أغسطس، وعين السودان عبد الله حمدوك رئيسًا للوزراء. وفي يوم الخميس، شكل حمدوك أول حكومة في البلاد منذ أبريل، عندما تم إقالة البشير.
وقام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي بتغريد قراره قائلًا: "إنه ملتزم "بدعم جهود إعادة الإعمار والتعبئة الدولية".
وقالت "إبا كالوندو" المتحدثة باسم مفوضية الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، وإثيوبيا لوكالة أسوشيتيد برس: "تم رفع العقوبات".
وأشادت وزارة الخارجية السودانية بالقرار في بيان صدر يوم الجمعة قائلة: "نحن ننتهز هذه المناسبة العظيمة لتأكيد التزامنا بأهداف وغايات الاتحاد الأفريقي".
وقال موسى فكي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي بشأن إعلان حكومة جديدة، بما في ذلك أول حكومة في البلاد: "أن وجود امرأة تمثل وزاة الخارجية برئاسة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، تمثل بداية حقبة جديدة وإشادة مناسبة بتصميم الشعب السوداني على السودان الجديد".
دعا مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، إلى إعادة تنشيط العلاقات بين كينيا والصومال في محاولة لحل النزاع الحدودي البحري بين البلدين.
وتم اتخاذ القرار في نهاية الاجتماع 873 للمجلس في أديس أبابا حيث قدم الممثل الدائم لكينيا لدى الاتحاد الأفريقي ، السفيرة كاثرين موانغي ، ووزير الدولة للشؤون الخارجية والتعاون الدولي في الصومال ، عبد القادر أحمد خير عبدي ، عروضاً حول النزاع هددت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
ويطلب الاتحاد الأفريقي من رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي الاستفادة بشكل عاجل من مساعيه الحميدة ، إما شخصيًا أو من خلال تعيين مبعوث خاص للمشاركة مع الأطراف من أجل إيجاد تسوية ودية ومستدامة ، بالتشاور والتعاون مع الآليات الإقليمية ذات الصلة ، "بيان صادر في نهاية اجتماع المجلس قرأ جزئيا.
كما حث المجلس كينيا والصومال على الامتناع عن أي أعمال قد تؤدي إلى تصاعد التوتر.
أشاد البنك الدولي بالتقدم المحرز في تحقيق الانتعاش الاقتصادي في الصومال ، قائلا إنه كان ثابتًا ومستدامًا.