كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البابا فرنسيس من مدغشقر: يجب اعتبار إزالة الغابات تهديدًا عالميًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال البابا فرنسيس اليوم السبت، إن إزالة الغابات السريعة والحد من التنوع البيولوجي في كل دولة على حدة يجب ألا تعامل على أنها قضايا محلية لأنها تهدد مستقبل الكوكب بأسره.

ووجه فرنسيس نداءه في زيارة إلى مدغشقر، رابع أكبر جزيرة في العالم، والتي تقول معاهد البحوث ووكالات الإغاثة إنها فقدت حوالي 44٪ من غابتها على مدار الستين عامًا الماضية، مما أدى إلى تحفيز الصادرات غير القانونية من خشب الورد والأبنوس.

وركز فرنسيس على الفساد المستشري، وربطه بالفقر المدقع على حد سواء وكذلك الصيد الجائر وتصدير الموارد الطبيعية.

وتابع فرنسيس في تصريحات أمام تجمع لزعماء حكومة مدغشقر: "أن البعض يستفيدون من إزالة الغابات المفرطة"، مضيفًا: "إن تدهور هذا التنوع البيولوجي يهدد مستقبل البلد والأرض، وطننا المشترك".

وبعد حرائق ضخمة وقعت مؤخرًا في منطقة الأمازون، ورفض الرئيس البرازيلي جير بولسونارو الانتقادات الدولية بشأن سياسته لتوسيع الأراضي الزراعية، قائلًا إنها كانت قضية محلية.

وأضاف: "أن الغابات الأخيرة مهددة بحرائق الغابات والصيد الجائر والقطع غير المقيد للأراضي الحرجية القيمة.