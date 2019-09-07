كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المشرعون البريطانيون يعدون إجراءات قضائية في حالة تأخير "البريكست" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت هيئة الاذاعة البريطانية (بي.بي.سي) اليوم السبت، إن المشرعين البريطانيين يستعدون لاتخاذ اجراء قانوني في حالة محاولة رئيس الوزراء بوريس جونسون تحدي التشريع الذي يجبره على السعي لمزيد من التأخير في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ووافق مجلس الشيوخ الذي عينه البرلمان يوم الجمعة على مشروع قانون للمعارضة يجبر جونسون على مطالبة الاتحاد الأوروبي بتمديد رحيل بريطانيا لتجنب الخروج بدون اتفاق في 31 أكتوبر.

ومن المتوقع أن توقع الملكة إليزابيث القانون يوم الاثنين.

ولم يكن لدى الحكومة تعليق فوري على تقرير بي بي سي، الذي قال أن المشرعين، بمن فيهم المحافظون الذين طُردوا هذا الأسبوع من الحزب الحاكم في جونسون، قد صاغوا فريقًا قانونيًا وهم على استعداد للذهاب إلى المحكمة لتطبيق القانون إذا لزم الأمر.

وتولى جونسون، وهو زعيم حملة مغادرة الاتحاد الأوروبي خلال استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2016، منصبه في يوليو بعد استقالة سلفه من حزب المحافظين "تيريزا ماي" بعد ثلاث محاولات فاشلة للتوصل إلى اتفاق مع بروكسل عن طريق البرلمان.

ويقول رئيس الوزراء الجديد إنه يريد إخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر، مع أو بدون صفقة مع الكتلة.

وقال جونسون إنه ليس لديه نية للسعي للحصول على تمديد ويفضل "الموت في خندق" بدلًا من تأخير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وذكرت صحيفة ديلي تلجراف اليوم السبت أن رئيس الوزراء مستعد لتحدي تعليمات البرلمان بطلب تمديد عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إذا فشل في الاتفاق على صفقة جديدة.

ونقلت الصحيفة عن جونسون قوله إنه ملزم فقط "نظريا" بالتشريع الجديد.

وقال زعيم حزب العمل المعارض جيريمي كوربين إنه على علم بالتحركات القانونية للمشرعين.

وأضاف كوربين لتلفزيون هيئة الاذاعة البريطانية: "المحاكم التي تتخذ قرارًا بمحاولة جعل رئيس الوزراء يمتثل للقانون، الذي اتخذه برلمان وهو عضو فيه. مضيفًا: "هذه أوقات غريبة بالنسبة للديمقراطية".

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وأظهر استطلاع للرأي حول نوايا التصويت، أجرته Survation for the Daily Mail، أن المحافظين حصلوا على 29٪، بانخفاض 2٪ عن الاستطلاع السابق، مع بقاء حزب العمل على حاله على 24٪. وكان الديمقراطيون الليبراليون على 18 ٪، مع حزب البريكست على 17 ٪.

وقال نائب رئيس الوزراء السابق ديفيد ليدينجتون أن إطاعة حكم القانون مبدأ أساسي في قانون الوزراء.

وقال لراديو هيئة الإذاعة البريطانية: "أن تحدي أي قانون بعينه يشكل سابقة خطيرة حقًا".

ويقول جونسون أن الحل الوحيد لمأزق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هو إجراء انتخابات جديدة، ويريد إجراءها في 15 أكتوبر، مما يسمح له بالفوز بولاية جديدة مع ترك أسبوعين للمغادرة في الوقت المحدد.

ويحتاج ثلثا المشرعين في البرلمان إلى دعم إجراء انتخابات مبكرة، لكن أحزاب المعارضة، بما في ذلك حزب العمل، قالت إنهم إما سيصوتون أو يمتنعون عن التصويت حتى يتم تنفيذ القانون لإجبار جونسون على طلب تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال كوربين: "نحتاج إلى بيان واضح من رئيس الوزراء بأنه سوف يلتزم بقانون البرلمان".

وفشل جونسون في الحصول على الدعم الكافي في تصويت يوم الأربعاء لإجراء انتخابات، ومن المقرر إجراء تصويت آخر يوم الاثنين.

وبشكل منفصل اليوم السبت، قالت غرف التجارة البريطانية (BCC): "أن "عددًا كبيرًا جدًا من الشركات" في البلاد غير جاهز للعمل على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

قالت BCCبي بي سي: "أن مسحها لـ 1500 شركة وجد أن 41٪ لم تقم حتى بإجراء تقييم لمخاطر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

وقال المدير العام آدم مارشال: "تؤكد أدلة مرة أخرى على أهمية تجنب الخروج الفوضوي في 31 أكتوبر".

