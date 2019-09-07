كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيمبابوي تعلن الحداد على وفاة "موجابي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحزن الزيمبابويون اليوم السبت وفاة الأب المؤسس لبلادهم "روبرت موجابي" لكن التشوش استقر بشأن موعد عودة جثته من الخارج أو متى سيتم دفنه بعد عامين من الاطاحة به في انقلاب.

وتوفي موجابي يوم الجمعة عن عمر يناهز 95 عامًا في سنغافورة، حيث تلقى علاجًا طبيًا لفترة طويلة.

وكان واحدًا من أكثر الشخصيات استقطابا في التاريخ الإفريقي، وهو عملاق من حركات التحرر الوطني في القارة، لكن حكمه الذي دام 37 عامًا انتهى أخيرًا إلى نهايته عندما أطاح به جيشه عام 2017.

ومنح الرئيس إيمرسون منانجاجوا موغابي مكانة البطل القومي في خطاب متلفز يوم الجمعة، في حين تدفقت تحية من قادة من جميع أنحاء القارة.

وكان من المتوقع في البداية أن تصل جثة موجابي إلى جنوب إفريقيا في وقت مبكر اليوم السبت قبل أن تتوجه إلى زيمبابوي. لكن لم ترد بعد كلمة تفيد بأن الجثة قد غادرت سنغافورة.

وقال منانجاجوا يوم الجمعة: "أن زيمبابوي ستحزن حتى يدفن موغابي لكنه لم يحدد عدد أيام الحداد التي ستحدث أو متى ستجري الدفن".

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في وسط مدينة هراري: "قال معظم السكان اليوم السبت إنهم شعروا بالحزن إزاء نبأ وفاة موغابي منذ أن كان محرّرهم من الحكم الاستعماري الأبيض وقد وسع نطاق التعليم".

ولكن كان آخرون غاضبين من أن موغابي ترك الاقتصاد في حالة مزرية، مع ارتفاع التضخم والبطالة الجماعية.

وقالت مارغريت شومبا وهي مقيمة أخرى في العاصمة: "أن لديها أشياء أخرى تقلقها، بدلًا من وفاة موغابي.

وأضافت: "نحن نحاول فقط التعامل مع ما فعله والضرر الذي فعله".

وبعد ما يقرب من عامين من الإطاحة بموجابي، لم يهدأ المشاق التي يعاني منها الزيمبابويون.

