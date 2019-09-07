لاعبو المنتخب الوطني: “الأداء سيتطور مع توالي المباريات”

أجمع لاعبو المنتخب الوطني لكرة القدم، على أن مستوى “أسود الأطلس”، سيتطور مع توالي المباريات، وءلك عقب نهاية المباراة الودية التي جمعتهم بمنتخب بوركينافاسو، أمس الجمعة، وانتهت بالتعادل الإيجابي هدف في كل شبكة.

وقال ياسين بونو، حامي عرين المنتخب: “لدينا مدرب جديد، وعناصر جديدة بالمجموعة، لذلك يلزمنا بعض الوقت للتأقلم مع فكر المدرب”.

وأضاف المنتقل حديثا إلى إشبيلية الإسباني: “أمامنا لقاء آخر أمام النيجر، ستساعدنا على خلق الانسجام فيما بيننا، حتى نظهر بالمستوى المطلوب في المباريات الرسمية”.

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وفي السياق نفسه، تحدث عادل تاعرابت، قائلا: “ينتظرنا الكثير من العمل لنكون في المستوى المطلوب، لذلك نحن مطالبون بالاشتغال أكثر”.

وقال فؤاد شفيق: “الأداء سيتطور تدريجيا، لدينا جهاز فني جديد، والأجواء جد رائعة داخل المنتخب، كنا نرغب في الأفضل أمام بوركينافاسو، نتطلع للمباراة الأخرى ضد النيجر”.

ويواجه المنتخب الوطني، في ثاني لقاء إعدادي منذ خروجه من ثمن نهائي “كان” مصر 2019، يواجه منتخب النيجر، الثلاثاء القادم، على أرضية الملعب الكبير، بمراكش.