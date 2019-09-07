هام جدا.. أمطار رعدية ستشهدها هذه المناطق قد تنتج عنها سيول

أعلنت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية أنه يرتقب تسجيل زخات رعدية قوية مصحوبة بالبرد، من المستوى البرتقالي، اليوم السبت، من الساعة الثانية بعد الزوال إلى غاية منتصف الليل، وذلك بعدد من أقاليم المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة خاصة، أن هذه الزخات الرعدية ستهم أقاليم الحوز، الحسيمة، أزيلال، بني ملال، بولمان، شفشاون، شيشاوة، الحاجب، قلعة السراغنة، الرشيدية، فاس، فجيج، الفقيه بنصالح، جرسيف، إفران، الخميسات، خنيفرة، خريبكة، مراكش، مكناس، ميدلت، مولاي يعقوب، ورزازات، وزان، الرحامنة، صفرو، سطات، سيدي قاسم، سيدي سليمان، تاونات، تازة وتنغير.

وأشار المصدر ذاته إلى أن زخات رعدية قوية جدا مصحوبة بالبر د، من المستوى الأحمر، ستهم أقاليم الحسيمة، شفشاون، الدريوش، الناظور، تطوان، وذلك يوم غد الأحد من منتصف الليل إلى غاية السادسة مساء.

كما ستهم زخات رعدية قوية جدا مصحوبة بالبر د من المستوى البرتقالي، كلا من أقاليم بركان، بولمان، الفحص-أنجرة، جرسيف، جرادة، المضيق-الفنيدق، وزان، وجدة-أنكاد، تاونات، تاوريرت وتازة.