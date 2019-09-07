وزير النقل يبحث في بريطانيا أهمية فتح خط طيران مباشر بين بغداد ولندن

بحث وزير النقل عبد الله لعيبي، السبت، مع السفير العراقي لدى بريطانيا صالح التميمي أهمية فتح خط طيران مباشر بين بغداد ولندن. وذكر بيان لوزارة النقل تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "لعيبي زار مقر السفارة العراقية في لندن والتقى السفير العراقي لدى بريطانيا، لبحث ومناقشة اهمية فتح خط طيران مباشر بين بغداد ولندن نزولا لرغبة الجالية العراقية، ومتابعة الاجراءات المتخذة في مجال النقل بين البلدين".



من جانبة، أبدى السفير "استعداد السفارة لتسهيل كافة الأمور المتعلقة بالنقل للإرتقاء بمستوى العلاقة بين البلدين" .

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