مجلس الأمن القومي الإيراني: استطعنا إبطال مفعول سياسة العقوبات الأمريكية

أكد امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي شمخاني، السبت، أن بلاده استطاعت إبطال مفعول سياسة العقوبات الأمريكية، فيما أشار إلى أن هذه السياسة رضخت امام استراتيجية المقاومة النشطة.
ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية، عن شمخاني قوله، إن "سياسة الضغوط الأمريكية القصوى التي تم متابعتها بناء على فرضيات واهية بغية انهيار الاقتصاد الايراني، رضخت أمام استراتيجية المقاومة النشطة".
واضاف أنه "على الرغم من الضغوط الاقتصادية الشديدة، فإن الشعب الإيراني المقاوم، نتيجة وعيه وبصيرته ويقظته، لم يهزم امام هذه الحرب وجعل العدو ييأس من تحقيق غاياته".
ورحب شمخاني بمبادرة "كتلة مواجهة الحظر" حول إنشاء نادي للدول التي تتعرض للحظر والمشاركة النشطة في مواجهة الإرهاب الاقتصادي الأمريكي"، مؤكداً أن "المقاومة تنجح عندما يرافقها توجه نشط وتحرك مستمر، وهذا الاجراء يمكن اعتباره خطوة فعالة في استمرار استراتيجية المقاومة النشطة".
واضاف أنه "على الرغم من الضغوط الاقتصادية الشديدة، فإن الشعب الإيراني المقاوم، نتيجة وعيه وبصيرته ويقظته، لم يهزم امام هذه الحرب وجعل العدو ييأس من تحقيق غاياته".
ورحب شمخاني بمبادرة "كتلة مواجهة الحظر" حول إنشاء نادي للدول التي تتعرض للحظر والمشاركة النشطة في مواجهة الإرهاب الاقتصادي الأمريكي"، مؤكداً أن "المقاومة تنجح عندما يرافقها توجه نشط وتحرك مستمر، وهذا الاجراء يمكن اعتباره خطوة فعالة في استمرار استراتيجية المقاومة النشطة".
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