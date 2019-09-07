الأمن المصري يعتقل 25 عنصراً من 'الأخوان المسلمين'

أفادت وسائل إعلام مصرية، السبت، بأن الأمن المصري ألقى القبض على 25 عنصراً من جماعة "الإخوان المسلمين".
وذكرت الوسائل، أن "أجهزة الأمن المصرية نفّذت حملة أمنية واسعة النطاق في محافظة الفيوم، أسفرت عن القبض على 25 عنصراً من جماعة الإخوان المسلمين".
وأضافت أن "العملية أسفرت أيضاً عن ضبط سلاح ناري وذخائر، وتسجيل 1773 مخالفة وجنحة مرورية".
وأضافت أن "العملية أسفرت أيضاً عن ضبط سلاح ناري وذخائر، وتسجيل 1773 مخالفة وجنحة مرورية".
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