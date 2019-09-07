طائرات إسرائيلية تقصف موقعا شرقي رفح

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إيمان أحمدالسبت 2019/9/7 04:26 م بتوقيت أبوظبي
طائرة مقاتلة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي
قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر السبت، بصاروخين موقعا شرقي مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وأفاد مصدر أمني بأن طائرة إسرائيلية قصفت بصاروخ موقعا شرقي رفح، بالتزامن مع إطلاق آلية إسرائيلية قذيفتين على موقع شرقي المدينة، ما أدى إلى تدميره واشتعال النيران فيه، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.
وظهر السبت أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال أن طائرة عسكرية إسرائيلية أطلقت النار باتجاه خلية أطلقت طائرة مسيرة صغيرة من منطقة جنوبي قطاع غزة نحو الداخل.
وألقت الطائرة المسيرة على ما يبدو عبوة ناسفة في منطقة السياج الأمني وعادت فورا إلى داخل القطاع، دون وقوع إصابات في صفوف القوات، بينما ألحقت أضرارا طفيفة بمركبة عسكرية.
وشنت الطائرات الإسرائيلية فجر السبت عدة غارات على مواقع وأراضٍ زراعية شرقي بيت حانون وشمالي بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع وشرقي مدينة غزة، ما ألحق أضرارا مادية دون وقوع إصابات.
وأمس الجمعة، استشهد شابان فلسطينيان وأصيب 76 آخرون بجروح بينهم 46 بالرصاص الحي، خلال قمع الاحتلال الإسرائيلي المشاركين في الجمعة الـ73 لمسيرات العودة وكسر الحصار شرقي قطاع غزة.
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