رئيس أوكرانيا: تبادل السجناء مع روسيا "خطوة أولى نحو إنهاء الحرب"

وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، عملية تبادل السجناء مع روسيا بـ"الخطوة الأولى" نحو إنهاء الحرب في شرق أوكرانيا واستعادة الأراضي التي ضمتها موسكو.



وقال زيلينسكي، بعد استقباله السجناء السابقين في مطار بوريسبيل في كييف: "قمنا بالخطوة الأولى، علينا استكمال جميع الخطوات لإنهاء هذه الحرب البشعة، وأتعهد باستعادة أراضينا".

وهبطت طائرتان تحملان 70 سجينا روسيا وأوكرانيا شملتهم عملية تبادل السجناء التاريخية بين البلدين في كل من موسكو وكييف السبت، حيث حضر الرئيس زيلينسكي شخصيا لاستقبالهم.



وهبطت الطائرة التي تحمل الأوكرانيين في مطار بوريسبيل في كييف وسط تصفيق أقارب السجناء، وأعرب المخرج أوليج سينتسوف -الذي كان مسجونًا في روسيا- عن سعادته بالعودة إلى بلاده قائلاً: "أشكر كل من كافح من أجلنا".

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في الجهة المقابلة، بث التلفزيون الروسي الرسمي لقطات تظهر الطائرة التي تحمل السجناء الروس أثناء هبوطها في مطار فنوكوفو في موسكو.

وأكدت مفوضة حقوق الإنسان في روسيا تاتيانا موسكالكوفا، عبر التلفزيون الروسي، أن العملية شملت 70 سجينا.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال، الخميس، إن المحادثات مع أوكرانيا بشأن تبادل السجناء اكتملت، ما يمهد الطريق أمام البلدين لتطبيع العلاقات وإنهاء النزاع المستمر منذ سنوات.



يذكر أن روسيا ضمت القرم من أوكرانيا عام 2014، وتفجر التوتر بين الجارتين في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2018 بعدما احتجزت موسكو 3 سفن تابعة للبحرية الأوكرانية وطواقمها بمضيق كيرتش.

واعترضت روسيا في 25 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي 3 سفن حربية أوكرانية كانت تحاول التسلل من البحر الأسود إلى بحر آزوف وأسرت 24 بحارا على متنها.