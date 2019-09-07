وزير الإعلام السوداني لـ"العين الإخبارية": أول اجتماع للحكومة الأحد

أعلن وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح أن أول اجتماع لمجلس وزراء الحكومة الانتقالية يوم غد الأحد عقب أداء القسم مباشرة.

وقال فيصل، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن الحكومة حتى هذه اللحظة لم تجتمع لتحديد الملفات المتوقع مناقشتها، مضيفا أن أول اجتماع لمجلس الوزراء سيكون غدا الأحد عقب أداء القسم مباشرة لتحديد الأولويات والملفات العاجلة.





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واختار رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك 18 وزيراً من بين أكثر من 70 اسماً رشحتهم قوى الحرية والتغيير، لشغل الحقائب الوزارية، وفقاً للمعايير الموضوعة، إضافة إلى وزيرين هما "الدفاع والداخلية" اختارهما المكون العسكري في مجلس السيادة.

وكانت قوى الحرية والتغيير قد وضعت معايير محددة لاختيار الوزير في الحكومة الانتقالية على رأسها الكفاءة والمهنية في المجال المعني، تطبيقاً لما تم الاتفاق عليه مع المجلس العسكري والشارع السوداني بأن تشكل الحكومة من "تكنوقراط".

وقال رئيس الوزراء في كلمة تلفزيونية إن "التأخر في إعلان تشكيل الحكومة سببه الحرص على تمثيل كل الأطياف"، مشيرا إلى استمرار المشاورات بشأن المرشحين لحقيبتين وزاريتين (الثروة الحيوانية والبنى التحتية).

ونتيجة للتطورات الإيجابية التي يشهدها السودان، قرر الاتحاد الأفريقي أمس الجمعة رفع تعليق عضوية السودان بالاتحاد، عقب تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك.