نائبة رئيس البرلمان الألماني تتهم أردوغان بأنه "استغل القضاء بشكل مخزٍ"

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السبت 7 سبتمبر 2019

أردوغان

كتب متابعات_الخليج 365

اتهمت نائبة رئيس البرلمان الألماني كلاوديا روت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأنه "استغل القضاء بشكل مخزٍ" على خلفية الحكم بالسجن 10 سنوات على سياسية معارضة.



وفي تصريحات نقلتها صحيفة "دي فيلت" الخاصة وإذاعة صوت ألمانيا، السبت، قالت روت: "أردوغان استغل القضاء بشكل مخزٍ في قضية جنان كفتانجي أوغلو".

وتابعت "الحكم على كفتانجي أوغلو ليس سوى عمل انتقامي من المعارضة التي فازت في الانتخابات الأخيرة بإسطنبول رغم تعرضها لأشد حملات القمع ومحاولة عرقلتها بشتى الطرق".

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وشددت كلاوديا روت على أن الحكومة الألمانية يجب ألا تقف موقف المتفرج بعد الآن، مضيفة أنه "يجب ألا تسكت عن الضرب بحقوق الكثير من المناصرات والمناصرين للديمقراطية عرض الحائط بشكل يومي في تركيا".

وكانت محكمة في إسطنبول، قضت أمس الجمعة بسجن كفتانجي أوغلو، القيادية بحزب الشعب الجمهوري "يسار وسط/معارض"، بالسجن ١٠ سنوات على خلفية تهم تشمل الترويج للإرهاب وإهانة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأدينت السياسية المعارضة بشكل أساسي بسبب تغريدة كتبتها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" قبل سنوات عدة وحملت انتقادات لأردوغان.

وفي بيان، قال حزب الشعب إن كفتانجي أوغلو ستطعن على الحكم.

وكانت كفتانجي أوغلو من المسؤولين البارزين في حملة الانتخابات البلدية في إسطنبول التي قادت أكرم إمام أوغلو، مرشح حزب الشعب، لإلحاق هزيمتين متتاليتين بحزب أردوغان في ٣١ مارس و٢٣ يونيو الماضيين.