لفت رئيس "المنبر العراقي" رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي، إلى "أنّني دائمًا ما أكّدت ضرورة الحفاظ على هيبة وسمعة الوطن ومنع تعدّد القوى العسكرية، لما لذلك من تداعيات سلبية خطيرة".
وركّز في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "الحل الوحيد لتلافي ذلك، يكمن في تشكيل قيادة عامة للقوات المسلّحة، تضمّ ممثّلين عن "البيشمركة" و"الحشد الشعبي"، بقيادة القائد العام للقوات المسلحة، ونائبه وزير الدفاع"، مشدّدًا على أنّ "لا سبيل لاستقرارنا سوى بعراق واحد، وجيش واحد، وقرار واحد، وقيادة واحدة".
كانت هذه تفاصيل خبر علاوي اقترح تشكيل قيادة عامة تضم كل القوات المسلحة في العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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