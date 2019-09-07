علاوي اقترح تشكيل قيادة عامة تضم كل القوات المسلحة في العراق

لفت رئيس "المنبر ​العراق​ي" رئيس الوزراء العراقي الأسبق ​إياد علاوي​، إلى "أنّني دائمًا ما أكّدت ضرورة الحفاظ على هيبة وسمعة الوطن ومنع تعدّد القوى العسكرية، لما لذلك من تداعيات سلبية خطيرة".

وركّز في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "الحل الوحيد لتلافي ذلك، يكمن في تشكيل قيادة عامة للقوات المسلّحة، تضمّ ممثّلين عن "​البيشمركة​" و"​الحشد الشعبي​"، بقيادة القائد العام للقوات المسلحة، ونائبه وزير الدفاع"، مشدّدًا على أنّ "لا سبيل لاستقرارنا سوى بعراق واحد، وجيش واحد، وقرار واحد، وقيادة واحدة".