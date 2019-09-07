المعارضة الفنزويلية قررت دعم غوايدو في انتخابات الجمعية الوطنية

أعلن النائب كارلوس بيريزبيتيا، في بيان حول انتخابات الجمعية الوطنية (البرلمان) المرتقبة عام 2020، أنّ "أحزاب المعارضة في ​فنزويلا​ ستدعم رئيس الجمعية الوطنية ​خوان غوايدو​، الّذي أعلن نفسه رئيسًا موقتًا للبلاد، من أجل مواصلة مهامه".

وأوضح أنّهم "سيدعمون غوايدو في الانتخابات، لأنّه الخيار الأفضل ضدّ حكومة الرئيس ​نيكولاس مادورو​".

ومنذ 23 كانون الثاني الماضي، تشهد فنزويلا توتّرًا متصاعدًا، إثر زعم غوايدو، أحقيّته بتولّي الرئاسة مؤقتًا للبلاد، إلى حين إجراء انتخابات جديدة.

واعترفت ​الولايات المتحدة الأميركية​ بغوايدو رئيسًا انتقاليًّا لفنزويلا، وتبعتها كندا ودول من أميركا اللاتينية وأوروبا. فيما أيّدت بلدان بينها روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا، شرعيّة مادورو.