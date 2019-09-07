المعارضة الفنزويلية قررت دعم غوايدو في انتخابات الجمعية الوطنية

أعلن النائب كارلوس بيريزبيتيا، في بيان حول انتخابات الجمعية الوطنية (البرلمان) المرتقبة عام 2020، أنّ "أحزاب المعارضة في فنزويلا ستدعم رئيس الجمعية الوطنية خوان غوايدو، الّذي أعلن نفسه رئيسًا موقتًا للبلاد، من أجل مواصلة مهامه".
وأوضح أنّهم "سيدعمون غوايدو في الانتخابات، لأنّه الخيار الأفضل ضدّ حكومة الرئيس نيكولاس مادورو".
ومنذ 23 كانون الثاني الماضي، تشهد فنزويلا توتّرًا متصاعدًا، إثر زعم غوايدو، أحقيّته بتولّي الرئاسة مؤقتًا للبلاد، إلى حين إجراء انتخابات جديدة.
واعترفت الولايات المتحدة الأميركية بغوايدو رئيسًا انتقاليًّا لفنزويلا، وتبعتها كندا ودول من أميركا اللاتينية وأوروبا. فيما أيّدت بلدان بينها روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا، شرعيّة مادورو.
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