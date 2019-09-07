بزي: لترجمة ما اتُفق عليه في بعبدا إلى آليات تنفيذية لإنقاذ الوضع الاقتصادي

شدّد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​علي بزي​، على "أهميّة المحافظة على الاستقرار السياسي وتدعيم الوحدة الداخلية"، منوّهًا بـ"جهود رئيس مجلس الناب ​نبيه بري​ في ترسيخ التفاهمات بين الفرقاء السياسيين".

وركّز خلال استقباله وفودًا بلديّة وحركيّة وشعبيّة في مكتبه في ​بنت جبيل​، على "أهميّة ترجمة ما تمّ الاتفاق عليه من بنود وملفات في ​بعبدا​، إلى آليات تنفيذيّة لإنقاذ ​الوضع الاقتصادي​ بكلّ تشعباته"، لافتًا إلى أنّ "الوقت لا يحتمل العبث والمزح، بل العمل من ثمّ العمل".

من جهة أُخرى، قدّم بزي على رأس وفد من "​حركة أمل​"، التعازي بشقيقة "الشهيد الأخضر العربي" في بنت جبيل.