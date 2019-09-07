شدّد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي بزي، على "أهميّة المحافظة على الاستقرار السياسي وتدعيم الوحدة الداخلية"، منوّهًا بـ"جهود رئيس مجلس الناب نبيه بري في ترسيخ التفاهمات بين الفرقاء السياسيين".
وركّز خلال استقباله وفودًا بلديّة وحركيّة وشعبيّة في مكتبه في بنت جبيل، على "أهميّة ترجمة ما تمّ الاتفاق عليه من بنود وملفات في بعبدا، إلى آليات تنفيذيّة لإنقاذ الوضع الاقتصادي بكلّ تشعباته"، لافتًا إلى أنّ "الوقت لا يحتمل العبث والمزح، بل العمل من ثمّ العمل".
من جهة أُخرى، قدّم بزي على رأس وفد من "حركة أمل"، التعازي بشقيقة "الشهيد الأخضر العربي" في بنت جبيل.
كانت هذه تفاصيل خبر بزي: لترجمة ما اتُفق عليه في بعبدا إلى آليات تنفيذية لإنقاذ الوضع الاقتصادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.