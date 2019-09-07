أفادت "​غرفة التحكم المروري​" التابعة لقوى الأمن الداخلي بـ"وقوع جريحين نتيجة تصادم على أوتوستراد ​جل الديب​، وجريح نتيجة انزلاق دراجة في باريش".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جريحان بتصادم على أوتوستراد جل الديب وثالث نتيجة انزلاق دراجة في باريش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.