جنبلاط: كل ما قاله Duquesne سبق وقلناه في الماضي

لفت رئيس "​الحزب التقدمي الإشتراكي​" ​وليد جنبلاط​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أنه "كل ما قاله Duquesne (الموفد الفرنسي المعني بملف "سيدر" ​​بيار دوكان​) سبق وقلناه في الماضي. لا حل الا في الاصلاح ابتداءً من ​قطاع الكهرباء​ الذي يشكل 60 في المئة من ​العجز​ وكان هذا اول سؤال طرحته في ​بعبدا​ وبكل هدوء. والا فان كل الفرص المتاحة قد تتبخر بسرعة ونقع في المحظور".

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