وليد البعريني جال في الحويش: لإيلاء الوضع التربوي بعكار الأهمية اللازمة

شدّد عضو "كتلة المستقبل" النائب وليد البعريني، خلال جولته في بلدة الحويش برفقة أعضاء مكتبه التربوي، حيث كانت له محطّة في مبنى الثانوية الرسمية قيد الإنجاز، على أنّ "الحويش بلدة عزيزة علينا ولها حاجات تربويّة، ومنها الثانوية الّتي نعمل عليها اليوم، وستكون لها ثانويّتها عمّا قريب أسوة بباقي البلدات، وهذا يعزّز الواقع التربوي التعليمي للمنطقة وأهلها".
وأكّد "ضرورة إيلاء الوضع التربوي في عكار الأهميّة اللازمة الّتي يستحقّها"، متمنيًا مع بداية العام الدراسي، "عامًا ناجحًا بكلّ المقاييس".
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