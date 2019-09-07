البزري يستقبل رئيس إتحاد بلديات جزين

استقبل الدكتور ​عبد الرحمن البزري​ في منزله رئيس ​إتحاد بلديات جزين​ الأستاذ ​خليل حرفوش​ والسيد غسان الخوري رئيس جمعية الطاقة الوطنية اللبنانية (LNE) مع وفد من الجمعية حيث وضع الوفد البزري في أجواء مؤتمر تنمية الجنوب المنوي عقده في 26 تشرين الأول في دار العناية- الصالحية برعاية رئاسية والذي سيتناول مواضيع أساسية هي: الزراعة والصناعة والسياحة في الجنوب.

بدوره شكر البزري لجمعية الطاقة الوطنية اللبنانية إهتمامها بالجنوب ككل وبمحافظتيه، واهتمام فخامة ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ بالطاقات الإقتصادية الجنوبية وضرورة إستثمارها وتفعيلها في الموقع الصحيح، متمنياً النجاح لهذا المؤتمر، مبدياً إستعداده لدعم أنشطته وضرورة مشاركة أكبر شريحة ممكنة من الطاقات والفاعليات والمؤسسات الإقتصادية المعنية في صيدا والجنوب.