كهرباء قاديشا: التيار يعود تدريجيا إلى الميناء بعد احتراق المحطة الرئيسية

ذكرت "​مؤسسة كهرباء لبنان​ الشمالي- قاديشا"، أنّ "عطفًا على بيانها الصادر بتاريخ 6 أيلول 2019، توضح الشركة أنّ عند نحو الساعة السابعة من مساء الثلثاء الواقع فيه 3 أيلول 2019، انفجر محوّل قديم العهد في محطة ​الميناء​ الرئيسيّة، ما أدّى إلى ​اندلاع حريق​ في المحطة أتى على جميع الخلايا والقواطع والتجهيزات دون باقي المحولات، وبالتالي انقطع ​التيار الكهربائي​ عن مدينة الميناء بكاملها. وفُتح تحقيق من قبل المديرية العامة لمعرفة أسباب هذا الحادث بالتفصيل".

وأوضحت في بيان، أنّ "على الفور، باشرت الفرق الفنيّة في الشركة العمل على معالجة الوضع، حيث استطاعت بعد ظهر يوم الخميس الواقع فيه 5 أيلول 2019 تأمين التيار الكهربائي لـ20% من المناطق المتضررة وهي: ​شارع عزمي​، طريق الـ200 وشارع قندور أي مدينة الميناء الخارجية".

ولفتت الشركة إلى أنّ "الفرق الفنية تواصل بذل كلّ الجهود الممكنة للتوصّل إلى حلّ موقّت وتأمين التيار الكهربائي ابتداء من بعد ظهر يوم غد الأحد الواقع فيه 8 أيلول 2019 لباقي المناطق، أيّ الميناء الخارجية (منطقة البوابة، شارع ​بور سعيد​، المساكن الشعبية، الكورنيش البحري..)، ريثما يتمّ الانتهاء من ترميم المحطّة وتأمين البضاعة اللازمة لاستبدال جميع التجهيزات المتضرّرة بأُخرى جديدة، حيث ستتمّ الاستعانة ببعض التجهيزات الموجودة في مخازن "مؤسسة كهرباء لبنان" بعد التأكّد من ملاءمتها مع تلك المحترقة، وبالتالي إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل الحريق في أسرع وقت ممكن".

وركّزت على أنّ "​شركة كهرباء لبنان الشمالي​ - قاديشا"، إذا تأسف لهذا الحادث، تعلم المواطنين لا سيما أبناء مدينة الميناء، بأيّ مستجدات في هذا الشأن".