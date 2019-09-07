جبهة العمل الاسلامي في لبنان : تشيد بعملية الطعن البطولية في قرية عزون

أشادت ​جبهة العمل الاسلامي​ في لبنان : بعملية الطعن البطولية في بلدة «عزون» شرقي قلقيلية في ​الضفة الغربية​ والتي أدت إلى إصابة مستوطنين صهيونيين جراح أحدهما خطرة. واعتبرت الجبهة أنّ هذه العملية تأتي ردّاً على جرائم العدو الصهيوني الحاقد وعلى جميع اعتداءاته وانتهاكاته واقتحاماته للمسجد الأقصى المبارك وللحرم الإبراهيمي الشريف. وكذلك أشادت الجبهة بعملية الطائرة المسيّرة التي أصابت مركبة عسكرية إسرائيلية قرب السياج على حدود قطاع غزّة العزة، لافتة: إلى أنّ هذا التطور النوعي للمقاومة الفلسطينية البطلة أتى ليؤكد أنّ الجو والفضاء فوق ​فلسطين المحتلة​ وفوق لبنان لم يعد حصراً للطائرات الإسرائيلية فقط تصول وتجول في سمائنا بل أنّ الطائرات المسيّرة لدى المقاومة ومحورها قد دخل بمعادلة جديدة ساحة المعركة والصراع مع هذا العدو الغاصب، وأنّ هذا السلاح الجوي سيكون له جولات وصولات حتى يأتي الله بالنصر المبين .

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