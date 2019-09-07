توجه الوزير السابق غازي العريضي الى رئيس المجلس النيابي نبيه بري بالشكر على ما قام ويقوم به من جهود استثنائية، خصوصا في الايام الصعبة اذ يتميز بالحكمة والشجاعة والاقدام والحرص على وحدة البلد والدولة ومؤسساتها، مشيرا الى أن الحرص على الإنجازات المشتركة والمصالح المشتركة، دفع باتجاه الاتفاق على تنظيم الخلاف بالامور الخلافية، وتثبيت الايجابيات.
واضاف العريضي في كلمة بعد خروجه من لقاء حزب الله والحزب التقدمي الاشتراكي في عين التينة: "اتفقنا على معالجة الامور الخلافية بالحوار على ان لا نطيح بما تحقق على مستوى العيش المشترك وحرصا على الاستقرار في البلد"، مشيرا الى أن "الحديث كان وديا ومثمرا وحريصا على أن تعود الأمور لمجاريها وان نستكمل الحوار كما كان بيننا لمناقشة كل الامور".
كانت هذه تفاصيل خبر العريضي: اتفقنا مع حزب الله على معالجة الامور الخلافية بالحوار والأمور عادت لمجاريها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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