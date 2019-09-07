العريضي: اتفقنا مع حزب الله على معالجة الامور الخلافية بالحوار والأمور عادت لمجاريها

توجه الوزير السابق ​غازي العريضي​ الى رئيس ​المجلس النيابي​ ​نبيه بري​ بالشكر على ما قام ويقوم به من جهود استثنائية، خصوصا في الايام الصعبة اذ يتميز بالحكمة والشجاعة والاقدام والحرص على وحدة البلد و​الدولة​ ومؤسساتها، مشيرا الى أن الحرص على الإنجازات المشتركة والمصالح المشتركة، دفع باتجاه الاتفاق على تنظيم الخلاف بالامور الخلافية، وتثبيت الايجابيات.

واضاف العريضي في كلمة بعد خروجه من لقاء ​حزب الله​ و​الحزب التقدمي الاشتراكي​ في عين التينة: "اتفقنا على معالجة الامور الخلافية بالحوار على ان لا نطيح بما تحقق على مستوى العيش المشترك وحرصا على الاستقرار في البلد"، مشيرا الى أن "الحديث كان وديا ومثمرا و​حريصا​ على أن تعود الأمور لمجاريها وان نستكمل الحوار كما كان بيننا لمناقشة كل الامور".