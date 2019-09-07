شكرا لقرائتكم خبر عن "الإعلاميين" تعلن تشكيل لجنة لتقييم الأداء الإعلامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن طارق سعدة نقيب الإعلاميين عن تشكيل لجنة لتقييم الأداء الإعلامى بنقابة الإعلاميين ، مضيفا أن المثول أمام لجنة التقييم تعتبر شرط من الشروط الرئيسية للحصول على تصريح مزاولة المهنة.

وأضاف طارق سعدة فى تصريحات له ، أنه لابد أن يمثل المتقدم أمام لجنة التقييم لإيضاح هل هذا الشخص يصلح أم لا و هل خبراته مناسبة لتقديم برنامج أم لا.

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وكانت نقابة الاعلاميين قد ناشدت العاملين فى الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة الرسمية والخاصة، بسرعة التوجه لمقر النقابة لتقنين أوضاعهم فى الشعب الخمسة التى نص عليها القانون وهى الإعداد والتقديم والتحرير والمراسلة والإخراج حتى لا يقع العاملين فى هذه الوسائل تحت طائلة القانون وفقا لنص المادتين 2 و19 من قانون نقابة الإعلاميين 2016 التى تحذر مزاولة النشاط الإعلامى دون الحصول على العضوية أو تصريح مزاولة المهنة، وذلك فى غضون شهرين.

وحذر مجلس نقابة الإعلاميين جميع العاملين فى الوسائل الإعلامية ممن لم يقننوا أوضاعهم حتى تاريخه من استخدام لقب إعلامى حتى لا يقع تحت المسائلة الجنائية، كما أكد مجلس النقابة على استمرار التعاون المشترك بين النقابة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لضبط المشهد الإعلامى وتثمن النقابة الدور التعاونى المستمر بينها وبين كافة الوسائل الإعلامية التى ساعدت فى اتخاذ خطوات هامة وجادة على الطريق الصحيح.