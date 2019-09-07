شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الحرية المصرى بالإسكندرية يقيم "سوق خيرى" لبيع مستلزمات المدارس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
ويأتي هذا في إطار فعاليات الحزب التي تسعى إلى مشاركة المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى والذى أكد في كلمته أن الجميع شركاء في بناء الوطن ودعم مسيرة التنمية حتى يحيا الشعب المصري حياة كريمة.
وأكد الحزب في بيانه، أن لديه عدد من المنافذ فى بعض المحافظات على مستوى الجمهورية، من أجل الوصول إلى جميع الفئات الفقيرة والتى تحتاج إلى الدعم.
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