بنعبد الله يتحدث عن احتمال مغادرة الـPPS للحكومة خلال التعديل الحكومي

قال نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، إنه إذا توفرت الظروف.. من أجل نفس ديمقراطي جديد، يمكن أن نجد ذاتنا ونكمل المسار، لكن إذا بدا لنا أن هذا الأمر غير وارد سنتحمل مسؤوليتنا، خاصة إذا لم نجد الموقع المناسب للقوة السياسية للحزب”.

واعتبر بنعبد الله، الذي كان يتحدث عن التعديل الحكومي في تصريح صحافي، عقب افتتاح المؤتمر الوطني لشبيبة حزبه مساء أمس ببوزنيقة، أن حزبه “سيحدد موقفه النهائي عندما تقدم له تدقيقات حول القضايا الكبرى والتفاصيل المرتبطة بالحكومة”.

وأضاف المتحدث، “هناك من يروج عن قصد أن إخراج الحزب من الحكومة وارد”، مشددا على أن “هذا النقاش لم يرِدْ مع رئيس الحكومة الذي كان يناقش معي على أساس استمرار الحزب في الحكومة”، مشيرا إلى أن “القرار بالمساهمة في الحكومة من عدمه هو قرار مرتبط بإرادة حزب التقدم والاشتراكية انطلاقا من الأجوبة التي ستُقدم لنا والموقع الذي سنحتله”.

وعن اجتماعه الأول مع العثماني في إطار مشاورات التعديل الحكومي، قال بنعبد الله، “كانت مناسبة لنناقش الملابسات العامة للتعديل المرتقب، لم ندخل في التفاصيل، ولكن كانت مناسبة لأؤكد على أنه إذا كان هناك تعديل، فإن هناك أوضاعا دفعت إلى هذا التعديل”.

وأضاف، “وهنا أقصد الأوضاع التي وقف عليها صاحب الجلالة في خطاب العرش، بمعنى أن هناك حاجة لسياسات وتوجهات أخرى، من أجل جعل الاقتصاد الوطني يسير إلى الأمام وقادرا على إنتاج فرص الشغل وتكون هناك عدالة اجتماعية ومجالية”.