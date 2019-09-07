مهاجرون أفارقة يختطفون مواطنا إفريقيا بسلا ويطالبون بفدية.. الأمن يوقفهم

أوقفت عناصر الشرطة القضائية بالرباط، مساء أمس الجمعة، تسعة أشخاص ينحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء، من بينهم سيدتان وفتاة قاصر، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالاختطاف والاحتجاز المقرونين بالعنف مع المطالبة بفدية مالية والإقامة غير المشروعة.

وقال بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، إن مصالح ولاية أمن الرباط كانت قد توصلت ببلاغ حول تعرض مواطن من دولة إفريقية للاختطاف والاحتجاز مع مطالبة عائلته، المقيمة ببلده الأصلي، بفدية مالية مقابل تحريره.

وتم فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للتحقق من الأفعال الإجرامية، مما مكن من تحديد مكان احتجاز الضحية بمنطقة القرية بضواحي مدينة سلا، حيث تم تحريره وتوقيف المشتبه فيهم وهم في حالة تلبس بحيازة مجموعة من الوثائق التعريفية المشكوك فيها، فضلا عن هواتف نقالة ومبالغ مالية.