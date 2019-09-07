تأسف لصافرات الاستهجان ضد زياش.. خاليلوزيتش يؤكد حاجته للوقت لخلق منتخب تنافسي

أكد البوسني، وحيد خاليلوزيتش، مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، أن اللقاء الودي الذي جمع “أسود الأطلس”، أمس الجمعة بمنتخب بوركينافاسو، كان صعبا ومفيدا في الوقت نفسه.

وقال خاليلوزيتش: “لعبنا أمام منتخب منظم يلعب بأسلوب حديث ، بعناصر تلعب مع بعضها لمدة طويلة، لقد خلقوا لنا عدة مشاكل”.

وأضاف المدرب البوسني: “بالرغم من صعوبة المنافس إلا أننا خلقنا بعض الفرص التي كان بإمكاننا استغلالها، نحن في حاجة لمزيد من الوقت لخلق منتخب تنافسي”.

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وتأسف الناخب الوطني لصافرات الاستهجان من بعض الجماهير، ضد حكيم زياش، بعد إهداره ركلة جزاء في بداية الجولة الثانية، مؤكدا أنه لا يقبل ما تعرض له اللاعب من جمهور بلده.

وأوضح خاليلوزيتش، أن زياش شخص لطيف، ومن أفضل اللاعبين في القارة الأوروبية، مشيرا أن لاعبين من طينة مارادونا وبلاتيني أهدروا ركلات جزاء.

وعن اللقاء الودي ضد النيجر، الثلاثاء القادم، أكد مدرب الأسود، أنه سيقوم ببعض التغييرات ، ومعالجة الأخطاء التي كانت أمام المنتخب البوركينابي.