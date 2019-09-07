يوفنتوس يخطط للتعاقد مع 5 لاعبين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن فريق يوفنتوس الإيطالي يستهدف ضم 5 لاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية، إن يوفنتوس يسعى لمواصلة عادته بضم اللاعبين بشكل مجاني، بعد أن تنتهي عقودهم.
وأشارت الصحيفة إلى أن الأهداف الجديدة للسيدة العجوز هي خماسي الدوري الإنجليزي الممتاز: دافيد دي خيا، إريك بايلي ونيمانيا ماتيتش (مانشستر يونايتد)، وكريستيان إريكسن وتوبي ألديرفيريلد (توتنهام).
وأوضحت أن إنتر ميلان يصارع السيدة العجوز حاليًا للفوز بخدمات ثنائي السبيرز في الميركاتو الصيفي، إلا أن خبرة اليوفي تفوق النيراتزوري في حسم الصفقات المجانية.
وتضم قائمة يوفنتوس الحالية أكثر من لاعب تم التعاقد معه مجانًا مثل أدريان رابيو وآرون رامزي وإيمري كان.
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