بينها عاشوراء.. الانواء تعلن حالة الطقس للايام المقبلة: انخفاض بدرجات الحرارة

اعلنت هيئة الانواء الجوية، السبت، حالة الطقس للايام المقبلة من بينها يوم عاشوراء، فيما اشارت الى انخفاض قليل بدرجات الحرارة.

وقالت الهيئة في تقريرها وتابعته الخليج 365، ان "درجات الحرارة ستنخفض قليلا يوم غد الاحد في المنطقتين الوسطى والشمالية، ولا تغير في المنطقة الجنوبية"، مبينة ان "الطقس ليوم الاثنين المقبل لن يطرأ عليه اي تغيير".

واضافت ان "الطقس ليومي الثلاثاء والاربعاء، لن يطرأ عليه اي تغيير ايضا".

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