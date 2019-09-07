أعلن رئيس بورصة الطاقة الايرانية، السبت، عن تصدير 110 آلاف طن من البنزين بقيمة 72 مليون دولار عبر السوق التصديرية للبورصة في الاسبوع الماضي. واوضح علي حسيني في تصريح اليوم السبت نقلته "وكالة انباء فارس" الايرانية، أن صادرات البنزين سجلت مستوى قياسيا في الفترة المذكورة، حيث توجهت للعراق وتركيا وباكستان وبقية الدول المجاورة. وأكد أن الشركة الوطنية الايرانية لتوزيع المشتقات تستهدف رفع المستوى التصديري للمشتقات النفطية عبر بورصة الطاقة.

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كانت هذه تفاصيل خبر ايران تسجل ارتفاعا قياسيا بتصدير البنزين.. والعراق ضمن المستوردين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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