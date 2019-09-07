حذر رئيس ائلاف دولة القانون نوري المالكي، السبت، من حالة الانهزام التي يحاول الاعلام الخارجي الترويج لها داخل المجتمع، فيما رأى أن استهداف المؤسسة الدينية ورجال الدين هو مخطط مكشوف وواضح الأهداف.
واشار المالكي، بحسب البيان "الى ضرورة التعاون بين القوى السياسية والجماهير من اجل توحيد الجهود والعمل على الحفاظ على المكتسبات الوطنية، سيما أن العراق لا يزال يواجه مخططات خارجية تستهدف أمنه ووحدة أراضيه"، محذرا من، "حالة الانهزام التي يحاول الاعلام الخارجي الترويج لها داخل المجتمع".
وشدد، "على أهمية ان يكون الشعب العراقي أقوى من الحرب النفسية التي تشن عليه هذه الايام"، داعيا الى "استلهام العبر والمواقف الصلبة من ثورة الطف، اذ ساهم الامام الحسين عليه السلام من إنهاء ثقافة الهزيمة والاستسلام التي كانت تسيطر على الأمة آنذاك".
واستنكر المالكي، "محاولات إسقاط المجتمع عبر النيل من الرموز والشخصيات التي تقوده، فان استهداف المؤسسة الدينية ورجال الدين هو مخطط مكشوف وواضح الأهداف"، مؤكدا أن "العراق لا يزال يواجه التحديات ودعوات نشر الفوضى وعدم الاستقرار".
ورفض، "اخضاع معاناة المواطن ودعوته للخدمات عرضة للمتاجرة السياسية"، مشددا على "ضرورة ان تكون عملية الاصلاح والتغيير منسجمة مع السياقات الدستورية حتى لو وصل الامر الى تغيير الحكومة".
وطالب المالكي، بـ "تكون ارادة التغيير عراقية وليست خارجية"، حاثّا، المواطنين على "تحديث سجل الناخبين والاستعداد للمشاركة في الانتخابات المحلية التي من المؤمل إجراءها مطلع القادم".
كانت هذه تفاصيل خبر المالكي لابناء مدينة الصدر: نحذر من حالة الانهزام التي يروج لها الاعلام الخارجي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.