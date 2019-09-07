المالكي لابناء مدينة الصدر: نحذر من حالة الانهزام التي يروج لها الاعلام الخارجي

وقال مكتب المالكي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي استقبل، اليوم ،وفد من أهالي مدينة الصدر ببغداد، ورحب سيادته بالوفد الضيف، موضحا ان "التواصل البناء مع المواطن والاستماع الى ما يطرحه من طلبات واراء وافكار من شأنه ان يعزز اواصر الثقة بين المواطن والمسؤول ويخفف عن كاهله ومعاناته".واشار المالكي، بحسب البيان "الى ضرورة التعاون بين القوى السياسية والجماهير من اجل توحيد الجهود والعمل على الحفاظ على المكتسبات الوطنية، سيما أن العراق لا يزال يواجه مخططات خارجية تستهدف أمنه ووحدة أراضيه"، محذرا من، "حالة الانهزام التي يحاول الاعلام الخارجي الترويج لها داخل المجتمع".

وشدد، "على أهمية ان يكون الشعب العراقي أقوى من الحرب النفسية التي تشن عليه هذه الايام"، داعيا الى "استلهام العبر والمواقف الصلبة من ثورة الطف، اذ ساهم الامام الحسين عليه السلام من إنهاء ثقافة الهزيمة والاستسلام التي كانت تسيطر على الأمة آنذاك".



واستنكر المالكي، "محاولات إسقاط المجتمع عبر النيل من الرموز والشخصيات التي تقوده، فان استهداف المؤسسة الدينية ورجال الدين هو مخطط مكشوف وواضح الأهداف"، مؤكدا أن "العراق لا يزال يواجه التحديات ودعوات نشر الفوضى وعدم الاستقرار".

ورفض، "اخضاع معاناة المواطن ودعوته للخدمات عرضة للمتاجرة السياسية"، مشددا على "ضرورة ان تكون عملية الاصلاح والتغيير منسجمة مع السياقات الدستورية حتى لو وصل الامر الى تغيير الحكومة".

وطالب المالكي، بـ "تكون ارادة التغيير عراقية وليست خارجية"، حاثّا، المواطنين على "تحديث سجل الناخبين والاستعداد للمشاركة في الانتخابات المحلية التي من المؤمل إجراءها مطلع القادم".