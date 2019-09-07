الاتحاد الأفريقي يوافق على تعيين مبعوث للنزاع الكيني الصومالي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مجلس الأمن والسلم الأفريقي إن رئيس الاتحاد الأفريقي صادق السبت، على تعيين مبعوث خاص له في قضية النزاع حول الحدود البحرية بين الصومال وكينيا..

وذكر المجلس في بيان أن تعيين المبعوث يأتي لحث الطرفين على التوصل إلى حل للأزمة القائمة بينهما، داعيا إلى تعيين المبعوث في أقرب وقت ممكن، وطالب الجانبين بالابتعاد عن أي عمل قد يضر بالعلاقات بين الدولتين الجارتين.

وتأتي الخطوة الأفريقية في وقت أعلنت فيه محكمة العدل الدولية في بيان، الخميس الماضي، تأجيل جلسات الاستماع في القضية المتعلقة بترسيم الحدود في المحيط الهندي التي كان مقررا عقدها من الـ9 إلى 13 من شهر سبتمبر/أيلول الجاري لمدة شهرين بسبب طلب الجانب الكيني تأجيلها.

ورفضت الصومال الشهر الماضي وساطة الاتحاد الأفريقي متمسكة بحل النزاع عبر محكمة العدل الدولية رغم مطالبات إقليمية بضرورة حل النزاع والقبول بوساطة أفريقية.