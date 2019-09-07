إصابة مستوطنين اثنين في قرية فلسطينية شمالي الضفة الغربية‎

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصيب مستوطنان إسرائيليان اثنان، أحدهما جراحه خطيرة، في حادث طعن السبت بقرية فلسطينية شمالي الضفة الغربية.

واقتحم ثلاثة مستوطنين، صباح السبت، قرية عزون في قضاء قلقيلية شمالي الضفة الغربية، قبل أن يهاجمهم فتى فلسطيني.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أخرج المستوطنين من القرية الفلسطينية ونقلهما إلى حاجز عسكري إسرائيلي قريب.

وأضافت أن جروح أحد المستوطنين خطيرة والآخر طفيفة وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.



وأشارت إلى أن المستوطنين قالا إن فتى فلسطينيا قام بطعنهما بسكين، لافتة إلى أن مستوطنا ثالثا فر من المكان.