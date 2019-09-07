انت الان تتابع وزيرة دفاع فرنسا: سنواصل الجهود لدفع إيران للالتزام بالاتفاق النووي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي

قالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي إن بلادها ستواصل الجهود الرامية إلى دفع إيران للالتزام الكامل بالاتفاق النووي المبرم عام 2015 وأضافت أن التحركات الأمريكية والأوروبية لتعزيز أمن الخليج يجب أن تكون ”متكاملة ومنسقة على نحو جيد“.

وقالت بارلي في مؤتمر صحفي يوم السبت مع وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر في باريس ”بوسعنا فقط أن نؤكد هدفنا، وهو يتمثل في دفع إيران لاحترام اتفاق فيينا احتراما تاما“.

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وأضافت ”علينا أن نفعل كل ما في وسعنا للمساهمة في تخفيف التوتر مع إيران وضمان سلامة الملاحة‭‭‭‭ ‬‬‬‬البحرية“.

كانت فرنسا قد استبعدت أن تنضم إلى تحالف بقيادة الولايات المتحدة لحماية ناقلات النفط وسفن الشحن من تهديدات قد تمثلها إيران في مضيق هرمز لكنها تسعى لبديل أوروبي.