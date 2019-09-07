انت الان تتابع وزير الدفاع الأمريكي: واشنطن تسعى للتوصل إلى "اتفاق جيد" مع طالبان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر خلال مؤتمر صحفي في باريس مع نظيرته الفرنسية يوم السبت

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر يوم السبت إن بلاده تسعى للتوصل إلى اتفاق سياسي مع طالبان لكنها لن تقبل بأي اتفاق لمجرد الاتفاق، في الوقت الذي تلقي فيه موجة من العنف بظلالها على المحادثات مع الحركة المسلحة.

وقال إسبر خلال مؤتمر صحفي في باريس مع نظيرته الفرنسية ”ترى الولايات المتحدة أن أفضل سبيل لإحراز تقدم هو التوصل إلى اتفاق سياسي وهذا ما نعمل‭‭‭ ‬‬‬جادين على تحقيقه الآن وهذا لا يعني أننا سنقبل بأي اتفاق“.

وأضاف ”سنعمل على إبرام اتفاق جيد، اتفاق جيد بما يكفي ولو لضمان‭‭‭ ‬‬‬تعزيز أمن بلدينا وفتح مسار أكثر إشراقا أمام الشعب الأفغاني“.