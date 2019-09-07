الان تتابع طيران الاحتلال الإسرائيلي يقصف شرق رفح والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365

قصفت طائرة من دون طيار “مسيرة” تابعة للإحتلال الإسرائيلي اليوم موقعاً في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية في غزة بأن الطائرة الإسرائيلية قصفت بصاروخ هدفاً شرق مدينة رفح، ما أدى إلى تدميره واشتعال النيران فيه دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وكشفت مصادر أمنية فلسطينية أن العملية جاءت بعد إطلاق عبوة ناسفة من طائرة مسيرة على قوة من الجيش.

ونقلت وكالة أنباء “شينخوا” عن المصادر قولها أن المدفعية الإسرائيلية أطلقت قذيفة تبعها إطلاق صاروخ من طائرة بدون طيار تجاه “نقطة رصد” تابعة لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، شرق رفح جنوب قطاع غزة.

وأوضحت المصادر، أن القصف الإسرائيلي أدى إلى أضرار مادية دون وقوع إصابات.

من جهته قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن القصف استهدف “خلية فلسطينية” أطلقت طائرة مسيرة صغيرة اجتازت إلى داخل إسرائيل من منطقة جنوب قطاع غزة.

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وأضاف أدرعي عبر موقعه على (التوتير)، أن الطائرة المسيرة قامت بإلقاء عبوة ناسفة في منطقة السياج وعادت فورا إلى القطاع.

وأوضح، أنه ” لم تقع إصابات في صفوف القوات ولقد لحقت أضرار طفيفة بمركبة عسكرية”.

ونشر الجيش الإسرائيلي صورا للمركبة المصفحة التي تعرضت للأضرار.

ولم يصدر أي تعقيب فوري من الفصائل الفلسطينية بشأن ذلك.

وعادة ما يحمل الجيش الإسرائيلي حماس “المسئولية عما يحدث في قطاع غزة أو ينطلق منه”.

وسبق أن أعلن الجيش الإسرائيلي في مرات عديدة، عن إسقاط طائرة مسيرة تسللت من قطاع غزة أخرها في يوليو الماضي.

وكانت كتائب القسام أعلنت أثناء الهجوم الاسرائيلي الأخير على قطاع غزة صيف 2014 أنها “سيرت للمرة الأولى طائرة “أبابيل” بأنواعها الثلاثة الاستطلاعية، والهجومية إلقاء، والهجومية انتحارية في أجواء إسرائيل”.

وذكرت كتائب القسام آنذاك أن “مهندسيها تمكنوا من تصنيع طائرات بدون طيار تحمل اسم (أبابيل)، وأنتجت منها الكتائب 3 نماذج”.