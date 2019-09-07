ضربة موجعة لـ داعش في العراق

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السبت 7 سبتمبر 2019
أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، أمس الجمعة، عن تدمير عدد من "المضافات" التابعة لتنظيم داعش الإرهابي، بمحافظة صلاح الدين. وأكدت وزارة الدفاع العراقية في بيان، أن مفارز الاستخبارات العسكرية في فوج المغاوير الأول لقيادة عمليات صلاح الدين، داهمت وبالتعاون مع فوج مغاوير الفرقة الثامنة، 7 مضافات للدواعش بمنطقة مطيبيجة، في محافظة صلاح الدين، استخدمها التنظيم الإرهابي، لإخفاء عناصره، وتجهيزهم لتنفيذ عمليات إرهابية، وفقاً لما ذكره موقع "باسنيوز" أمس. وأشار البيان إلى تدمير تلك المضافات بما تحتويه من أدوات.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.