باكستان ترفض السماح لطائرة الرئيس الهندي عبور مجالها الجوي

Advertisements Advertisements السبت 7 سبتمبر 2019 صورة أرشيفبة كتب Advertisements الخليج 365 ـ متابعات أعلنت باكستان اليوم السبت، أنها رفضت السماح لطائرة الرئيس الهندي رام نات كوفيند بعبور مجالها الجوي، على خلاف العادة، نظراً لـ"سلوك" نيودلهي مؤخراً.

ويأتي القرار على وقع تصاعد حدة التوتر المرتبط بمنطقة كشمير بين البلدين الجارين المسلحين نووياً. وقال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي في بيان، إن "القرار اتخذ نظراً لسلوك الهند". Advertisements Advertisements

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