حماس: إسرائيل المسؤولة عن التوتر ف غزة 

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السبت 7 سبتمبر 2019

صورة أرشيفبة

كتب الخليج 365 ـ متابعات

حملت حركة حماس في فلسطين اليوم السبت، إسرائيل المسؤولية الكاملة عن التوتر في قطاع غزة، بعد قتلها اثنين من المتظاهرين في مسيرات العودة وشن غارات ليلية على القطاع.



وقالت حماس، "نحمل العدو الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن نتائج وتداعيات جريمة قتل المتظاهرين، والتجرؤ على دماء أبناء شعبنا". وأضاف البيان، أن "المقاومة الباسلة التي لم تفرط بدماء الشهداء يوماً ما، ستبقى الدرع الحامي لهذا الشعب، ولن تتخلى عن واجبها في الدفاع عنه وحماية مصالحة وردع الاحتلال المجرم".

واعتبر البيان، أن "هذه الجريمة النكراء هي عدوان واضح على شعبنا، وتعكس العقلية الإجرامية التي يتعامل بها العدو الصهيوني مع المتظاهرين العزل وأهل غزة المحاصرين".

وأكد بيان حماس، أن "مسيرات العودة وكسر الحصار ستستمر كوسيلة كفاحية، واستمراراً لمسيرة شعبنا في الجهاد والمقاومة حتى تحقيق أهدافها".

وأعلنت مصادر فلسطينية عن استشهاد طفلين فلسطينيين وإصابة 76 متظاهراً آخرين بينهم 46 بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شرق قطاع غزة ضمن التظاهرات الأسبوعية لمسيرات العودة. وأوضحت المصادر، أن الشهيدين يبلغان (17 و14 عاماً).

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وأفاد الناطق باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة بأن إجمالي عدد الشهداء الفلسطينيين في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي بلغ 311 بينهم 60 طفلاً منذ انطلاق مسيرات العودة في 30 مارس 2018.

واتهمت الهيئة العليا لمسيرات العودة في غزة الجيش الإسرائيلي بـ "تعمد استهداف المتظاهرين السلميين من مسافات بعيدة بهدف إيقاع الإصابات في صفوفهم".

وقالت الهيئة، التي تضم فصائل وجهات أهلية وحقوقية فلسطينية في بيان، إن ما جرى أمس "تغول إسرائيلي على الدماء عبر إعدام ميداني لاثنين من المشاركين في المسيرات شرق جباليا وشرق غزة".

وحملت الهيئة إسرائيل "المسؤولية الكاملة عن هذا الاٍرهاب الدموي الذي يستهدف الأبرياء المسلمين"، مطالبة "كافة الأطراف بالتدخل لردع الاحتلال الذي يتمادى في عدوانه وحصاره على شعبنا".

وليلة الجمعة-السبت شنت طائرات حربية إسرائيلية غارات على قطاع غزة مستهدفة مواقع تدريب تتبع لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس ونقاط رصد دون وقوع إصابات.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، أن "طائرات عسكرية ودبابة أغارت على عدد من الأهداف العسكرية التابعة لحماس في شمال قطاع غزة ومن بينها موقع ومراصد عسكرية وذلك رداً على إطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل قبل ذلك".

ولم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق القذائف.