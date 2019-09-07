مارك إسبر: نسعى للتوصل إلى اتفاق مع طالبان

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السبت 7 سبتمبر 2019

صورة أرشيفبة

كتب Advertisements الخليج 365 ـ متابعات

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر اليوم السبت، إن بلاده تسعى للتوصل إلى اتفاق سياسي مع طالبان لكنها لن تقبل بأي اتفاق لمجرد الاتفاق، في الوقت الذي تلقي فيه موجة من العنف بظلالها على المحادثات مع الحركة المسلحة.



وقال إسبر خلال مؤتمر صحفي في باريس مع نظيرته الفرنسية، "ترى الولايات المتحدة أن أفضل سبيل لإحراز تقدم هو التوصل إلى اتفاق سياسي وهذا ما نعمل‭‭ ‬‬جادين على تحقيقه الآن وهذا لا يعني أننا سنقبل بأي اتفاق".

وأضاف، "سنعمل على إبرام اتفاق جيد، اتفاق جيد بما يكفي ولو لضمان‭‭ ‬‬تعزيز أمن بلدينا وفتح مسار أكثر إشراقاً أمام الشعب الأفغاني".