قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف موقعا عسكريا جنوبي قطاع غزة

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السبت 7 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، السبت، موقعا عسكريا جنوبي قطاع غزة تابعا لحركة حماس.



وذكر جيش الاحتلال في بيان أن عملية الاستهداف التي جرت في قطاع غزة جاءت ردا على عبوة ناسفة أطلقت من طائرة مسيرة تم توجيهها من قطاع غزة وتسببت في أضرار بمركبة عسكرية إسرائيلية.

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وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيان أن "طائرة عسكرية أطلقت النار باتجاه خلية قامت بإطلاق طائرة مسيرة صغيرة اجتازت إلى داخل إسرائيل من منطقة جنوب قطاع غزة".

وتابع جيش الاحتلال الإسرائيلي "قامت طائرة مسيرة، كما يبدو، بإلقاء عبوة ناسفة في منطقة السياج الأمني (المحيط بقطاع غزة) وعادت فورا إلى داخل القطاع، لم تقع إصابات في صفوف قواتنا، لقد لحقت أضرارا طفيفة بمركبة عسكرية".

ويوم أمس الجمعة، قالت وزارة الصحة الفلسطينية: "إن فلسطينيين استشهدا وأصيب 76 منهم 46 بالرصاص الحي وإصابة مسعفين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الجمعة الـ73 لمسيرات العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة".