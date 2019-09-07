شكرا لقرائتكم خبر عن تبادل 70 سجيناً بين روسيا وأوكرانيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (كييف) أعلن مصدر حكومي في كييف أن عملية تبادل للأسرى جارية بين روسيا وأوكرانيا اليوم (السبت) وتشمل 70 شخصاً. وأشار المصدر إلى أن كل جانب سيسلم 35 سجيناً، في أول عملية تبادل كبيرة بين البلدين منذ اندلع النزاع في شرق أوكرانيا عام 2014.



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