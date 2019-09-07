شكرا لقرائتكم إيران "تشعل فتيل الأزمة".. ولندن: خطوة مخيبة للآمال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وصفت لندن، اليوم السبت، قرار إيران تشغيل أجهزة طرد مركزي متطورة لزيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب بأنه "مخيب للغاية". وذكرت الخارجية البريطانية في بيان أن هذا التطور "الذي يخالف التعهدات في الاتفاق المبرم مخيب للغاية، في الوقت الذي نسعى فيه مع شركائنا الأوروبيين والدوليين لنزع فتيل الأزمة مع إيران".

تخفيض الالتزامات

وكان مسؤول إيراني رفيع، أكد في مؤتمر صحافي عقد السبت أن بلاده بدأت، الجمعة، خطوة جديدة في تخفيض التزاماتها في الاتفاق النووي الإيراني.

كما لوح المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، برفع نسبة تخصيب اليورانيوم، قائلاً "إيران لديها القدرة على تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز 20%".

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تفكك الاتفاق

وفرض الاتفاق قيوداً على برنامج إيران النووي المثير للجدل مقابل رفع العقوبات عنها، لكنه بدأ يتفكك منذ انسحاب الولايات المتحدة منه العام الماضي وتحركها لتضييق الخناق على تجارة النفط الإيرانية، لإجبارها على تقديم تنازلات أمنية أوسع نطاقاً.

وبدأت إيران منذ مايو/ أيار الماضي في تقليص التزاماتها ببنود الاتفاق رداً على حملة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، التي ينتهج فيها وضع الحد الأقصى من الضغط على طهران منذ الانسحاب من الاتفاق، والتي شملت إعادة فرض العقوبات لإجبار طهران على العودة للمفاوضات.

مصنع لتخصيب اليورانيوم في إيران (أرشيفية)

"أنشطة غير متوافقة مع الاتفاق"

وكان الاتحاد الأوروبي، حض الخميس، إيران على "التراجع" عن التخلي عن التزاماتها بموجب الاتفاق النووي مع الدول الكبرى. وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، كارلوس مارتن رويز دي غورديخويلا، للصحافيين في بروكسل "إننا نعتبر هذه الأنشطة غير متوافقة (مع الاتفاق النووي) ونحضّ إيران على التراجع عن هذه الخطوات والامتناع عن أي خطوات إضافية تقوض الاتفاق النووي".