موظفو مستشفى صيدا الحكومي يعرضون اوضاعهم مع اسامة سعد

استقبل الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب ​أسامة سعد​ في مكتبه في صيدا وفداً من موظفي ​مستشفى صيدا الحكومي​ برئاسة رئيس لجنة العاملين فيها خليل كاعين، الذي اشار الى أننا "جئنا كوفد ​ممثلين​ لموظفي مستشفى صيدا الحكومي لتقديم الشكر للنائب أسامة سعد على الجهود التي بذلها خلال الفترة الماضية، ووقوفه إلى جانب الموظفين بخاصة بعدما رفعت الإدارة ​دعوى قضائية​ ضد الموظفين، ولشكره أيضاً على سلسلة الاتصالات التي قام بها مع وزير ​الصحة​ ووزير ​المال​ والتي أوصلتنا لسلفة والإفراج عن مستحقات مالية لثلاثة أشهر من أصل خمسة".

واشار كاعين الى اننا "إضافة إلى رواتب ثلاثة أشهر، يبقى لدينا رواتب شهرين متبقية، والأزمة قد تطول"، متمنيا من "أسامة سعد التواصل مع وزير المال للإفراج عن السلفة التي وصلت إلى مكتب وزير المال والتي تقدر بمليار ونصف، وما يهمنا في هذا الإطار أيضاً استمرارية المؤسسة لذلك نطالب وزير الصحة إيجاد استراتيجية واضحة لخدمة المرضى ولنستطيع الاستمرار بقبض رواتبنا كل نهاية شهر. لا نريد أي أزمة في ​مدينة صيدا​ كل كم شهر".

بدوره النائب أسامة سعد حيّا نضال موظفي مستشفى صيدا الحكومي الذي أثمر الإفراج عن الرواتب نتيجة الضغط الذي مورس على ​الحكومة​، مؤكدا "الوقوف دائماً إلى جانبهم وتأييده لنضالهم المستمر، مؤكداً أن مستشفى صيدا الحكومي هي من أهم ​المستشفيات​ في ​لبنان​"، داعياً إلى "تعزيز أوضاعها".