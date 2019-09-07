خارجية بريطانيا: قرار إيران تشغيل اجهزة طرد مركزي مخيب للغاية

اعتبرت ​وزارة الخارجية البريطانية​ في بيان أن قرار ​ايران​ تشغيل اجهزة طرد مركزي متطورة السبت لزيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب "مخيبا للغاية". وذكرت الخارجية "أن هذا التطور "الذي يخالف التعهدات في الاتفاق المبرم مخيب للغاية في الوقت الذي نسعى فيه مع شركائنا الأوروبيين والدوليين لنزع فتيل الأزمة مع ​إيران​".

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