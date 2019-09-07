توقيف مروج مخدرات يستخدم منزلا في جلالا البقاعية لتوضيبها وتوزيعها

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ في بيان أن " ​شعبة المعلومات​ تمكنت من تحديد هوية أحد مروجي ​المخدرات​ الذي ينشط في منطقة ​شتورا​، ويدعى: ف. ص. (مواليد عام 1968، سوري)"، مشيرة الى أنه "من خلال عميات المراقبة للمشتبه به، تبين أنه يستخدم أحد المنازل في محلة جلالا لتوضيب المخدرات داخله وتوزيعها على عدد كبير من الزبائن. وبتاريخ 5/9/2019، وبعد عملية رصد دقيقة قامت قوة من الشعبة ب​مداهمة​ المنزل وتمكنت من توقيفه وضبط كمية من ​الكوكايين​ وباز الكوكايين موضبة داخل اكياس نايلون صغيرة معدة للترويج. بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه. وقد أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع المرجع المختص بناء على إشارة ​القضاء​".

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