زاسبيكين: روسيا لن ترضى باي تدهور يهدد الامن والامان لشعوب المنطقة

شدد ​السفير الروسي​ في ​لبنان​ السيد ​ألكسندر زاسبيكين​، خلال لقائه الامين العام للمركز ​الاسلام​ي للاعلام والتوجيه الشيخ محمد سليم اللبابيدي، على أن "​روسيا​ لن ترضى باي تدهور يهدد الامن والامان لشعوب المنطقة"، مشيرا أن "روسيا كانت و لا تزال تسعى لنشر الاستقرار والهدوء في ​العالم​".

ومن جهته شرح الشيخ اللبابيدي "اخر نشاطات المركز والتوجه القادم في اقامة جولات على الجمهوريات الاسلامية في روسيا الاتحادية لتبادل الثقافات والخبرات بين البلدين وتعميم الصورة السمحة للاسلام الحنيف والسعي للتبادل العلمي والطلابي بين الجابين".

كما وقدم اللبابيدي، درعا تقديريا لزاسبيكين على مواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية والمساندة الحقيقية لنشر صورة الاسلام الحقيقية.